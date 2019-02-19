Роскошная закуска. "Салобургер" на Украине подорожал на 10%

Из необходимых для приготовления бутерброда продуктов больше всего в цене прибавили хлеб и укроп.

Глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в своём фейсбуке сообщил, что стоимость бутерброда с салом, или "салобургера", поднялась на 10%.

Эксперт использовал простейший рецепт для приготовления 8–10 гренок с салом, в который вошли 500 г ржаного хлеба, 250 г сала, 100 мл подсолнечного масла, 30 г чеснока и 20 г укропа.

В итоге получилось, что "украинский бургер" стал в 2019 году стоить 36,6 гривны, хотя годом ранее стоил 33,3 гривны.

Больше всего в цене из ингредиентов прибавили хлеб и укроп, стоимость которых выросла на 21%. На 6% выросла цена сала, а 3% прибавило подсолнечное масло. Впрочем, подорожали не все ингредиенты "бутерброда номер 1". Так, стоимость чеснока стала ниже на 5%.

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине за год в цене прибавило и главное блюдо национальной кухни — борщ. Рост оказался куда серьёзнее, нежели у бутерброда с салом, — 70%.