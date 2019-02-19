Danske Bank прекращает деятельность в России и Прибалтике

Работу продолжит только литовский центр обслуживания, выполняющий ряд административных функций для организации.

Крупнейший банк Королевства Дания Danske Bank прекращает деятельность в РФ и странах Прибалтики, говорится в сообщении банка.

Ранее сегодня надзорный финансовый орган Эстонии потребовал, чтобы филиал Danske Bank прекратил деятельность в государстве в течение восьми месяцев после выдачи предписания. План прекращения работы банк должен представить в течение двадцати дней.

... Danske Bank в течение некоторого времени рассматривал вопрос о продолжении деятельности в Эстонии, Литве, Латвии, а также в России. Сейчас Danske Bank решил её прекратить Danske Bank

Работу будет продолжать только литовский центр обслуживания, выполняющий ряд административных функций для Danske Bank.

В России Danske Bank имеет универсальную лицензию на проведение банковских операций и является участником системы страхования вкладов. Он имеет офисы в Петербурге и Москве.