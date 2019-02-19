СК завёл дело в отношении первого замглавы Щёлковского района Подмосковья

Своими действиями заместитель руководителя нанесла ущерб администрации района на сумму более 7 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве с муниципальным имуществом в отношении первого замглавы Щёлковского района Подмосковья и её подчинённого — начальника управления земельных отношений. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Московской области.

По данным следствия, своими действиями подозреваемые нанесли ущерб администрации района на сумму более 7 миллионов рублей.

В СКР добавили, что чиновница в марте 2017 года в сговоре со своим подчинённым мошенническим способом приобрела право на автомобильную стоянку по заниженной стоимости. Для этого они создали коммерческую организацию, где гендиректором и бухгалтером были их родственники.

Автостоянка площадью около двух тысяч квадратных метров, которая расположена в центре города Щёлкова, была приобретена за 3,6 миллиона рублей, фактическая её стоимость составляет более 10,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в администрации Щёлковского района Московской области прошли обыски в связи с подозрением на совершение должностного преступления одного из чиновников.