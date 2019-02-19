Путин призвал воспитывать у молодёжи уважение к истории

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Путин призвал воспитывать у молодёжи уважение к истории

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Глава государства отметил, что мировоззрение подрастающего поколения зависит от педагогов.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Делай, как я!". Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Ваш форум выполняет ответственную, востребованную миссию, объединяя руководителей и курсантов военно-патриотических центров из разных регионов страны, — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что конкурс способствует повышению компетентности педагогов и специалистов, а также продвижению передовых форм и методов воспитания молодёжи.

Глава государства также обратил внимание, что мировоззрение подрастающего поколения зависит от педагогов.

— Нужно воспитывать у молодого поколения уважение к героическим страницам отечественной истории, чувство гордости за богатейшее духовное и культурное наследие нашего народа, — добавил президент.

По его мнению, движение вперёд невозможно без обращения к истокам. Путин пожелал участникам конкурса удачной работы и всего доброго.

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