Путин призвал воспитывать у молодёжи уважение к истории

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Делай, как я!". Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
— Ваш форум выполняет ответственную, востребованную миссию, объединяя руководителей и курсантов военно-патриотических центров из разных регионов страны, — отметил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что конкурс способствует повышению компетентности педагогов и специалистов, а также продвижению передовых форм и методов воспитания молодёжи.
Глава государства также обратил внимание, что мировоззрение подрастающего поколения зависит от педагогов.
— Нужно воспитывать у молодого поколения уважение к героическим страницам отечественной истории, чувство гордости за богатейшее духовное и культурное наследие нашего народа, — добавил президент.
По его мнению, движение вперёд невозможно без обращения к истокам. Путин пожелал участникам конкурса удачной работы и всего доброго.
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