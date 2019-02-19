Эксперт объяснил, почему россияне стали реже заключать браки

По мнению главного редактора издания "Демоскоп Weekly", проблема заключается в низкой рождаемости в 90-х годах.

Директор Института демографии Высшей школы экономики, главный редактор издания "Демоскоп Weekly" Анатолий Вишневский в беседе с Лайфом объяснил, почему россияне стали меньше жениться и выходить замуж.

— Одна из причин заключается в том, что меняется число потенциальных брачующихся, ведь это более малочисленные поколения. У нас в 90-е годы рождалось мало детей, — сказал он.

Вишневский отметил, что в целом молодые люди вступают в брак в более позднем возрасте. При этом, по словам эксперта, в России постепенно увеличивается число нерегистрируемых браков.

— Существуют такие браки, партнёрства, которые не регистрируются. А в учёт попадают только те, что регистрируются. Но я думаю, что первая причина тут важнее, — заключил он.

Как писал ранее Лайф, россияне стали реже заключать браки в последние пять лет. Если в 2013 году заключено 1 226 353 брака, то в 2018 году — 967 056.