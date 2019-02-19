Учёные назвали идеальный возраст для воспитания музыкального вкуса ребёнка

Согласно результатам опроса, отцы чаще пытались повлиять на детей, чем матери, но дети больше перенимали вкусы матерей, а не отцов.

Лучшим временем для воспитания музыкальных вкусов ребёнка является возраст 8–10 лет. К такому выводу пришли британские учёные, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Участниками опроса учёных стали более двух тысяч родителей. Сотрудники стримингового сервиса Deezer попросили рассказать, удавалось ли им влиять на музыкальные предпочтения детей. Также специалисты из Университета Йорка изучили данные более 12 исследований, посвящённых также вопросам формирования у ребёнка определённого музыкального вкуса. Результаты показали, что лучше всего дети прислушивались к советам, пока не достигали возраста 10 лет.

Только 10% опрошенных указали, что дети старше 10 лет положительно воспринимали рекомендации. При этом отцы чаще пытались повлиять на детей, чем матери, но дети больше перенимали вкусы матерей, а не отцов.

По мнению профессора Университета Йорка Хауке Эгерманна, знакомство детей с разными музыкальными стилями является ключом к воспитанию у них хорошего вкуса в дальнейшем.

— Преимущества восприятия различных направлений в музыке заключаются в том, что человек может эффективно управлять эмоциями, легче устанавливать контакты с окружающими, а также лучше понимать представителей других культур, — отметил профессор.

При этом он советует родителям не слишком давить на детей, навязывая им музыку, а включать её как фон во время других занятий. Более того, пристрастия детей могут также передаться родителям.