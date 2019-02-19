Дуэли на световых мечах стали официальным видом спорта во Франции

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Дуэли на световых мечах стали официальным видом спорта во Франции

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Теперь посоревноваться на оружии из "Звёздных войн" можно будет в клубах федерации фехтования.

Федерация фехтования Франции приняла решение добавить в арсенал профессиональных фехтовальщиков световой меч наряду со шпагой, рапирой и саблей. Об этом сообщает АР.

Федерация официально признала новым видом спорта поединки с использованием оружия из "Звёздных войн". Само собой, речь идёт не о настоящих световых мечах, которыми герои фильма могли разрубить противника пополам, а об их поликарбонатовых копиях. Копии мечей оснащены цветными лампочками и издают характерный рёв благодаря встроенным звуковым чипам.

Удары по голове и телу дают участникам поединка пять очков, по ноге и руке — три, по запястью и пальцам — одно очко. Побеждает тот, кто первым наберёт 15 очков либо же наберёт больше очков за три минуты.

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