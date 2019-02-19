Умер кинорежиссёр Борис Яшин

Советский кинорежиссёр Борис Яшин скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

В 1962 году Яшин окончил режиссёрский факультет ВГИКа, а уже через два года работал режиссёром в "Мосфильме". Он был режиссёром таких фильмов, как "Эй, кто-нибудь!", "Пядь земли", "Шуточка", "Осенние свадьбы" и других. Кроме того, Яшин исполнил роль учёного-физика в фильме Михаила Ромма "Девять дней одного года".

Прощание с ним пройдёт 22 февраля в 12:00 в храме Архангела Михаила в Тропарёве.