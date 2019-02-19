"Кто врёт?" Захарова ответила на слова Порошенко об отмене встреч России и США

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"Кто врёт?" Захарова ответила на слова Порошенко об отмене встреч России и США

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Фото: © РИА "Новости"/Рамиль Ситдиков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА "Новости" заявила, что Россия не запрашивала и не готовила каких-либо встреч с представителями США.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что власти США отменили все встречи с представителями России из-за инцидента в Керченском проливе.

— Теперь вопрос: кто врёт? Порошенко наврал, что ему это сказал Пенс. Или Пенс наврал Порошенко? — отметила Захарова.

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. Нарушители были задержаны. Среди них и двое сотрудников СБУ. Моряки признались, что произошедшее было провокацией.

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