"Кто врёт?" Захарова ответила на слова Порошенко об отмене встреч России и США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА "Новости" заявила, что Россия не запрашивала и не готовила каких-либо встреч с представителями США.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что власти США отменили все встречи с представителями России из-за инцидента в Керченском проливе.

— Теперь вопрос: кто врёт? Порошенко наврал, что ему это сказал Пенс. Или Пенс наврал Порошенко? — отметила Захарова.

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. Нарушители были задержаны. Среди них и двое сотрудников СБУ. Моряки признались, что произошедшее было провокацией.