Оззи Осборн отменил туры в Австралии, Новой Зеландии и Японии из-за болезни

Ранее сообщалось о госпитализации рок-музыканта из-за осложнений, вызванных гриппом.

Проживающий в США британский рок-музыкант и бывший участник группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии из-за болезни. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на супругу артиста Шэрон Осборн.

— Страшное — позади, но врачи посоветовали ему оставаться дома ещё в течение шести недель для полного восстановления, — сказала Шэрон.

У музыканта должны были пройти выступления в Сиднее, Мельбурне, Крайстчерче, Окленде и Токио. Информации о переносе дат концертов на более поздний срок на данный момент нет.

Ранее Лайф писал о том, что Оззи Осборна госпитализировали из-за осложнений, связанных с гриппом. Позже его перевели в отделение интенсивной терапии.