В Швейцарии сошла снежная лавина, под ней могут находиться до 12 человек

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В Швейцарии сошла снежная лавина, под ней могут находиться до 12 человек

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Снежная лавина сошла на горнолыжном курорте в городе Кран-Монтана в Швейцарии. Как сообщил глава города Николя Феро, под ней могут быть погребены от 10 до 12 человек.

— Мы шокированы и надеемся на положительный исход, — сказал Феро, его слова приводит газета Nouvelliste.

На месте находятся как минимум четыре спасательных вертолёта. Из-под лавины, по предварительным данным, уже извлечены четыре человека. Подробности уточняются.

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