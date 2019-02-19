В Швейцарии сошла снежная лавина, под ней могут находиться до 12 человек

Снежная лавина сошла на горнолыжном курорте в городе Кран-Монтана в Швейцарии. Как сообщил глава города Николя Феро, под ней могут быть погребены от 10 до 12 человек.

Avalanche à Crans Montana sur la piste de Plaine Morte. Il y aurait des skieurs ensevelis pic.twitter.com/YgsCqXQMrt — Laure Lugon Zugravu (@LaureLugon) 19 февраля 2019 г.

— Мы шокированы и надеемся на положительный исход, — сказал Феро, его слова приводит газета Nouvelliste.

На месте находятся как минимум четыре спасательных вертолёта. Из-под лавины, по предварительным данным, уже извлечены четыре человека. Подробности уточняются.