Журналистов НТВ и "России 1" не пустили в Молдавию

В Молдавию не смогли въехать съёмочные группы российских телеканалов НТВ и "Россия 1". Об этом сообщает пресс-служба президента страны Игоря Додона.
По данным пресс-службы, у журналистов были запланированы интервью с Додоном. В администрации добавили, что "категорически осуждают" такие действия.
— Расцениваем их как новый вызов со стороны власти по отношению к нашему партнёру — Российской Федерации, — говорится в сообщении.
Ранее молдавские пограничники уже отказывали во въезде в страну журналистам из России.
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