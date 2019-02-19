Журналистов НТВ и "России 1" не пустили в Молдавию

У сотрудников телекомпаний были запланированы интервью с президентом страны Игорем Додоном.

В Молдавию не смогли въехать съёмочные группы российских телеканалов НТВ и "Россия 1". Об этом сообщает пресс-служба президента страны Игоря Додона.

По данным пресс-службы, у журналистов были запланированы интервью с Додоном. В администрации добавили, что "категорически осуждают" такие действия.

— Расцениваем их как новый вызов со стороны власти по отношению к нашему партнёру — Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее молдавские пограничники уже отказывали во въезде в страну журналистам из России.