В Чёрное море вошёл эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк"

В Чёрное море сегодня зашёл эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США "Дональд Кук". Об этом сообщает национальный центр управления обороной РФ.
— 19 февраля 2019 года в 17:00 мск в акваторию Чёрного моря зашёл эсминец управляемого ракетного оружия ВМС США "Дональд Кук", — говорится в сообщении центра.
Уточняется, что организовано непрерывное слежение за американским эсминцем силами и средствами Черноморского флота. Так, контроль за его действиями осуществляют разведывательный корабль "Иван Хурс" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево".
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