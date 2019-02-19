Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз мяса птицы из 15 стран Европы

Впрочем, данная мера является "технической", так как ввоз продукции из стран ЕС и так запрещён из-за продуктового эмбарго.

Россельхознадзор отменил ограничения, введённые на ввоз мяса птицы из 15 стран Европейского союза. Об этом говорится в соответствующем документе ведомства.

Отмена запрета касается Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции. Ограничительная мера была введена из-за птичьего гриппа.

Ограничения снимаются на поставку мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, а также кормов и добавок для птиц.

При этом сразу несколько регионов Болгарии признаны неблагополучными для ввоза продукции из-за птичьего гриппа, который там сохраняется.

Впрочем, данная мера является "технической", так как ввоз продукции из стран ЕС и так запрещён из-за продуктового эмбарго, заявили РИА "Новости" в Россельхознадзоре.