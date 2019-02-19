"Училка" разнесла Дудя за речевые ошибки

Татьяна Гартман рассказала, что у известного журналиста проблемы с ударениями в словах.

Учительница русского языка и видеоблогер Татьяна Гартман из Нижнего Новгорода разобрала на своём ютуб-канале речевые ошибки известных блогеров, в том числе Юрия Дудя.

Например, Гартман рассказала, что Дудь неправильно ставит ударение в глаголе "черпать".

— Начнём с того, что материал обычно че́рпают, а не черпа́ют, — сказала Гартман.

Она также отметила, что ту же самую ошибку допустил комик Михаил Галустян в шоу "Осторожно, Собчак!".

Помимо этого "училка" рассказала, что у Дудя возникла проблема с ударением в слове "откупориться". Когда журналист брал интервью у музыканта Александра Маршала, он сказал, что группа Gorky Park "откупо́рилась от Намина". Гартман напомнила, что правильно говорить "отку́порилась".

Ранее Лайф писал, что подписчики Юрия Дудя разочаровались в нём из-за интервью с Киселёвым.