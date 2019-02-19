Главой Российского экологического оператора стал Денис Буцаев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил руководителя Российского экологического оператора. Им стал бывший вице-премьер подмосковного правительства Денис Буцаев. Об этом глава кабмина сообщил, открывая совещание о переходе субъектов страны на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Создана публично-правовая компания Российский экологический оператор, которая будет координировать действия региональных операторов. <...> Я сегодня подписал распоряжение о назначении гендиректора компании. Им будет Денис Петрович Буцаев Дмитрий Медведев

Медведев представил нового руководителя членам совещания, попросив при этом оказывать поддержку компании и её руководству, особенно на ранних стадиях. По его словам, сейчас нужно сформировать эффективную команду, способную помочь проведению всех мероприятий по реализации реформы по обращению с ТКО.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 14 января подписал указ о создании компании по обращению с твёрдыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор".