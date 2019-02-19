Кудрин оценил влияние новых возможных санкций на экономику России

Несмотря на то что российская экономика адаптировалась к уже существующим ограничениям, очередной санкционный пакет может создать потребность в новой адаптации.

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин выразил мнение, что введение новых антироссийских санкций может вызвать шок в экономике, несмотря на то что Россия адаптировалась к уже существующим ограничениям.

— К сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность в новой адаптации, — сказал Кудрин журналистам.

По его мнению, из-за действующих санкций экономика России недополучает темпы роста. Большие объёмы импорта технологий в РФ ведут к тому, что в отраслях производства экономика страны становится чувствительной к внешним ограничениям.

Как писал ранее Лайф, аналитики агентства Moody's отметили действия Правительства РФ, благодаря которым Россия стала менее уязвимой перед санкциями.