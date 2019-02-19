В "Лужниках" появится памятник основоположникам самбо

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В "Лужниках" появится памятник основоположникам самбо

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Проектирование, изготовление и установка будут выполняться за счёт федерации данного вида спорта.

Памятник основоположникам самбо появится в Москве на аллее спортивной славы в "Лужниках". Соответствующее распоряжение подписал столичный мэр Сергей Собянин. Документ опубликован на сайте градоначальника.

Отмечается, что памятник Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву будет установлен до 31 декабря 2021 года. Расходы на проектирование, изготовление, установку, а также благоустройство прилегающий территории возьмёт на себя Всероссийская федерация самбо.

После возведения памятника содержание перейдёт к префектуре ЦАО.

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