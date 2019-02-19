Алексей Мартынов убеждён, что сам смысл такого барьера — отнюдь не препятствие для оппозиции, как пытаются об этом говорить.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов назвал снижение муниципального фильтра своеобразной уступкой тем кандидатам, которые оправдывают этим фактором свои неудачи.

— Вокруг муниципального фильтра очень много хайпа, особенно среди оппозиционеров, которые считают, что это препятствие для их участия в выборах. На самом деле, никакого препятствия по большому счёту нет. И то, что сегодня рабочая группа пошла на упрощение этого фильтра, снижение там чуть-чуть, конкретизацию, это скорее такой флейвор вот всем этим недовольным, — прокомментировал эксперт в беседе с Лайфом.

Политолог отметил, что муниципальный фильтр — это инструмент не против каких-то нежелательных для власти сил, а способ отсеять фейковых кандидатов. В качестве примера, где эта мера реализуется эффективно, Мартынов привёл США, в избирательной практике которых не бывает "25 партий или 152 кандидата". А вот в качестве негативного примера эксперт привёл Украину, где муниципального фильтра нет, зато есть 44 кандидата, заявленных для участия в президентской компании.

— Сорок четыре кандидата, вы представляете себе? При том, что все прекрасно понимают, что всерьёз рассматривать можно первых трёх-четырёх, а все остальные, так или иначе, это технические кандидаты либо для дискредитации выборов вообще, либо для дискредитации одного из кандидатов, — пояснил Мартынов. — Нам что, превращаться вот в эту фестивальную демократию, как на Украине? Конечно, нет.

Напомним, что ранее партия "Единая Россия" поддержала предложения о снижении муниципального фильтра на выборах с 10% до 5%. Подобная мера сможет содействовать развитию конкуренции, при этом оставляя систему отбора кандидатов устойчивой и прозрачной.