Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов назвал снижение муниципального фильтра своеобразной уступкой тем кандидатам, которые оправдывают этим фактором свои неудачи.
— Вокруг муниципального фильтра очень много хайпа, особенно среди оппозиционеров, которые считают, что это препятствие для их участия в выборах. На самом деле, никакого препятствия по большому счёту нет. И то, что сегодня рабочая группа пошла на упрощение этого фильтра, снижение там чуть-чуть, конкретизацию, это скорее такой флейвор вот всем этим недовольным, — прокомментировал эксперт в беседе с Лайфом.
Политолог отметил, что муниципальный фильтр — это инструмент не против каких-то нежелательных для власти сил, а способ отсеять фейковых кандидатов. В качестве примера, где эта мера реализуется эффективно, Мартынов привёл США, в избирательной практике которых не бывает "25 партий или 152 кандидата". А вот в качестве негативного примера эксперт привёл Украину, где муниципального фильтра нет, зато есть 44 кандидата, заявленных для участия в президентской компании.
— Сорок четыре кандидата, вы представляете себе? При том, что все прекрасно понимают, что всерьёз рассматривать можно первых трёх-четырёх, а все остальные, так или иначе, это технические кандидаты либо для дискредитации выборов вообще, либо для дискредитации одного из кандидатов, — пояснил Мартынов. — Нам что, превращаться вот в эту фестивальную демократию, как на Украине? Конечно, нет.
Напомним, что ранее партия "Единая Россия" поддержала предложения о снижении муниципального фильтра на выборах с 10% до 5%. Подобная мера сможет содействовать развитию конкуренции, при этом оставляя систему отбора кандидатов устойчивой и прозрачной.
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