Мэй расстроена решением Honda закрыть завод в Великобритании

Британский премьер-министр переговорила с президентом компании Honda, чтобы выразить своё разочарование в связи с решением автомобильного концерна закрыть завод в Соединённом Королевстве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу главы правительства.
Решение автопроизводителя обусловлено глобальной реструктуризацией, которую в настоящее время проводит японская компания.
Единственный на территории Европейского союза завод Honda находится в городе Суиндон и работает там на протяжении 30 лет. Ежегодно предприятие производит около 160 тысяч автомобилей, 90 процентов из них экспортируется на рынки Европы и США.
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