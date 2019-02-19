Мэй расстроена решением Honda закрыть завод в Великобритании

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Мэй расстроена решением Honda закрыть завод в Великобритании

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Фото © House of Commons/PA via AP

Решение автоконцерна обусловлено глобальной реструктуризацией, которую в настоящее время проводит японский автопроизводитель.

Британский премьер-министр переговорила с президентом компании Honda, чтобы выразить своё разочарование в связи с решением автомобильного концерна закрыть завод в Соединённом Королевстве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

Решение автопроизводителя обусловлено глобальной реструктуризацией, которую в настоящее время проводит японская компания.

Единственный на территории Европейского союза завод Honda находится в городе Суиндон и работает там на протяжении 30 лет. Ежегодно предприятие производит около 160 тысяч автомобилей, 90 процентов из них экспортируется на рынки Европы и США.

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