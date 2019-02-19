В Минобороны опровергли сообщения о подмене ракеты 9М729 на брифинге

В министерстве заявили, что подобными "вбросами" американские спецслужбы пытаются избежать ответственности за собственную ложь.

Министерство обороны России на январском брифинге для иностранных военных атташе продемонстрировало ракету 9М729, а не какую-либо другую, несмотря на сообщения портала The Daily Beast о подмене. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в беседе с РИА "Новости".

— Появившиеся спустя месяц "вбросы" в американских СМИ о якобы существовании какой-то "другой" российской ракеты являются попытками американских спецслужб избежать дальнейшей ответственности за свою ложь, — сказал Конашенков.

По его словам, обвинения в том, что ракета нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, основаны на фальшивых данных американской разведки.

Как ранее писал Лайф, Минобороны РФ раскрыло характеристики крылатой ракеты 9М729, однако представители США, Великобритании, Франции и Германии, а также ЕС и НАТО на брифинг не пришли.