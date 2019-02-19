В Молдавии объяснили, почему российским журналистам отказали во въезде

В пограничной полиции республики заявили, что не были предупреждены о визите съёмочных групп.

Российским журналистам отказали во въезде в Молдавию, потому что они не смогли обосновать цель своей поездки. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам руководителя пресс-службы пограничной полиции Молдавии Раисы Новицки, они "не отвечали условиям" пересечения государственной границы. Кроме того, погранполиция не была информирована о визитах съёмочных групп НТВ и "России 1".

Как писал ранее Лайф, журналистов двух телеканалов, у которых было запланировано интервью с президентом Молдавии Игорем Додоном, не пустили в страну. В пресс-службе главы государства заявили, что осуждают подобный инцидент и расценивают его как "явное ограничение доступа журналистов к информации".

Это уже не первый случай, когда молдавские власти отказывают во въезде в страну российским журналистам: в январе 2018 года не пропустили через границу Ираду Зейналову, в ноябре 2017 года — съёмочные группы ВГТРК и телеканала "Звезда".