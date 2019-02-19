Фантастический масштаб. Эксперты — о вызовах и задачах госоператора по отходам

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев назначил главу новоучреждённой компании по обращению с ТКО — им стал Денис Буцаев. Лайф опросил экспертов по поводу этого назначения.

Исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) Светлана Бик считает, что перед главой Российского экологического оператора Денисом Буцаевым стоит уникальная задача "фантастического масштаба" — "создать за короткий срок из разрозненных фрагментов системы полноценную индустрию". Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.

— Отрасль только формируется, причём формируется в большом огне, а ППК между тем надо привлекать инвестиции. Вообще, традиционно инвесторы на войну не ходят — Денису Буцаеву надо будет, мне кажется, сделать невозможное: погасить ситуацию с реформой и при этом привлекать инвесторов, для того чтобы строить мощности, — уверена Бик.

Корень сложившейся мусорной проблемы она, как эксперт, видит в том, что у нас просто не хватает мощностей: мы мусорим больше, чем вообще можем каким-то образом собрать и утилизировать. Именно поэтому создание госоператора по обращению с отходами и назначение Буцаева выглядят необходимым шагом.

Без инвестиций, с нашей точки зрения, это невозможно, и то, что назначили человека, который понимает, как это делается — опыт Московской области по развитию ГЧП очень солидный, — это вообще очень хороший сигнал рынку резюмировала Бик.

Аналогичной точки зрения придерживается исполнительный директор ассоциации регоператоров "Чистая страна" Руслан Губайдулин. Он выразил надежду, что Буцаев сможет использовать весь потенциал, "учитывая, что он больше даже не коммунальщик, а инвестиционщик".

Его задача как раз — сделать нашу отрасль инвестиционно привлекательной, какой она в данный момент не является признаётся Губайдулин

Напомним, сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил руководителя Российского экологического оператора. Им стал бывший вице-премьер подмосковного правительства Денис Буцаев.