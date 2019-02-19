Минтранс просит проверить нормы ручной клади у "Победы"

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Минтранс просит проверить нормы ручной клади у "Победы"

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Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Мера предпринята в связи с многочисленными жалобами пассажиров на правила авиаперевозчика.

Министерство транспорта РФ направило запрос в Роспотребнадзор о проверке новых норм провоза ручной клади авиакомпании "Победа", которые вступили в силу 18 февраля.

— Минтранс России обращает внимание, что подобное понуждение пассажира к выбору противоречит федеральным авиационным правилам, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Мера предпринята, в том числе из-за многочисленных жалоб пассажиров.

Ранее Лайф сообщал, что авиакомпания "Победа" ввела новые нормы провоза ручной клади. Теперь на рейсах перевозчика действуют как старые, так и новые правила, которые разрешают взять с собой на борт багаж весом не более 10 кг с габаритами 36х30х4.

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