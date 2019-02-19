Центробанк сообщил о снижении ущерба от взлома банкоматов в России

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Центробанк сообщил о снижении ущерба от взлома банкоматов в России

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Фото: © РИА "Новости" / Алексей Мальгавко

По данным экспертов, существует три способа взлома банкоматов, в их числе — взрыв.

Центральный банк России констатировал снижение ущерба от взлома банкоматов в России. По итогам 2018 года он снизился в 3,3 раза по сравнению с 2017 годом и составил 12 миллионов рублей, сообщается в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) Банка России.

О подобном инциденте было заявлено 21 раз. По данным экспертов, существует три способа взлома банкоматов:

  • прямое подключение технических устройств;
  • удалённое управление банкоматом с помощью вредоносного кода;
  • физическое воздействие, в том числе через взрыв.

В ЦБ отмечают, что снижение объёма хищений говорит о низкой рентабельности подобных атак.

Ранее в этом же доклады эксперты сообщали, что потери россиян от карточных мошенников выросли почти в полтора раза и в 96% случаев граждане не обращались в полицию.

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