Мединский поручил выбрать оператора для продвижения российского кино за рубежом

Министр культуры РФ Владимир Мединский поручил проработать вопрос выбора организации, которая будет представлять российские фильмы в других странах. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, на встрече Мединского с российскими кинодеятелями обсуждался вопрос о необходимости определить организацию, которая будет представлять РФ за рубежом. В настоящее время эту функцию выполняет "Роскино".

— Идея проведения конкурса для выбора оператора, который бы отвечал за продвижение российского кино на зарубежных кинорынках и фестивалях, а также формировал единый российский выставочный стенд, действительно обсуждалась в рамках совещания, — рассказали в пресс-службе, отметив, что глава Минкультуры "дал поручение проработать данную инициативу".