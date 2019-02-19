Эксперты назвали хакеров из России самыми быстрыми

Ближе всего к отечественным кибермошенникам оказались их коллеги из КНДР, а вот представители Китая медленнее россиян вдвое.

Русскоязычные хакеры названы самыми быстрыми в мире. Такой вывод сделали специалисты компании CrowdStrike.

При составлении отчёта эксперты опирались на данные о "времени прорыва" во время известных хакерских атак. В итоге россияне стали лидерами по данному показателю.

Ближе всего к отечественным кибермошенникам оказались их коллеги из КНДР, а вот представители Китая медленнее россиян вдвое.

В отчёте также говорится, что в ушедшем году увеличилась активность хакеров, действующих по политическим мотивам.