Россияне не пострадали при сходе лавины в Швейцарии

Россияне в числе пострадавших и погибших при сходе снежной лавины на горнолыжном курорте в городе Кран-Монтана в Швейцарии не значатся. Об этом Лайфу сообщил советник генконсула РФ Дмитрий Рябков.
— Полиция, с которой мы недавно связались, сообщила нам, что россиян среди них (погибших и пострадавших. — Прим. Лайфа) нет. Но в любом случае информация обновляется, — сказал собеседник.
Crans-Montana: entre dix et douze personnes seraient sous l’avalanche https://t.co/hqrOQQP0Ry pic.twitter.com/8i4OtqHHwd— Le Nouvelliste (@lenouvelliste) 19 февраля 2019 г.
Как сообщалось ранее, под завалами лавины могут быть погребены от 10 до 12 человек. По предварительной информации, четырёх удалось спасти.
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