Россияне не пострадали при сходе лавины в Швейцарии

Россияне в числе пострадавших и погибших при сходе снежной лавины на горнолыжном курорте в городе Кран-Монтана в Швейцарии не значатся. Об этом Лайфу сообщил советник генконсула РФ Дмитрий Рябков.

— Полиция, с которой мы недавно связались, сообщила нам, что россиян среди них (погибших и пострадавших. — Прим. Лайфа) нет. Но в любом случае информация обновляется, — сказал собеседник.

Как сообщалось ранее, под завалами лавины могут быть погребены от 10 до 12 человек. По предварительной информации, четырёх удалось спасти.