Николай Дроздов встретился с онкобольным мальчиком, исполнив его мечту

Ребёнок, страдающий острым лимфобластным лейкозом, долгое время хотел встретиться с ведущим любимой телепередачи "В мире животных".

Волонтёры благотворительного проекта "Мечтай со мной" исполнили желание 10-летнего Матвея Лебедева из Нижнего Новгорода встретиться с телеведущим Николаем Дроздовым. Об этом сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей".

По данным пресс-службы, мальчик очень любит животных, постоянно смотрит передачу Николая Дроздова и мечтает стать ветеринаром. Встреча с кумиром прошла в квартире у художника Никаса Сафронова. Матвей не знал, что там его ждёт Дроздов, поэтому случившееся стало настоящим сюрпризом.

— За чашкой чая и вкусными сладостями мальчик и Николай Николаевич говорили о животных и профессии ветеринара, о приключениях, которые бывали в жизни, и многом другом, — говорится в сообщении.