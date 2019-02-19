Реальные доходы россиян в январе снизились

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Реальные доходы россиян в январе снизились

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При этом отмечается рост денежных доходов и уровня среднемесячной зарплаты по отношению к январю прошлого года.

Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2019 года снизились на 1,3 процента по отношению к январю 2018 года. Об этом говорится в материалах Росстата.

При этом отмечается рост денежных доходов и уровня среднемесячной зарплаты по отношению к январю прошлого года. Так, первый показатель прибавил 4,2%, достигнув отметки 24 тысячи 496 рублей. Средняя зарплата же выросла на 5,2% в номинальном выражении и на 0,2% в реальном, поднявшись до 41 тысячи 120 рублей.

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