Реальные доходы россиян в январе снизились

При этом отмечается рост денежных доходов и уровня среднемесячной зарплаты по отношению к январю прошлого года.

Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2019 года снизились на 1,3 процента по отношению к январю 2018 года. Об этом говорится в материалах Росстата.

При этом отмечается рост денежных доходов и уровня среднемесячной зарплаты по отношению к январю прошлого года. Так, первый показатель прибавил 4,2%, достигнув отметки 24 тысячи 496 рублей. Средняя зарплата же выросла на 5,2% в номинальном выражении и на 0,2% в реальном, поднявшись до 41 тысячи 120 рублей.