Экс-советника Трампа вызвали в суд за фото с угрозой судье

Экс-советника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна вызвали в суд для объяснений после публикации фотографии в "Инстаграме", на которой изображена председательствующая на процессе над ним судья на фоне мишени. Об этом сообщает канал CNN.

В конце января экс-советнику Трампа были предъявлены обвинения по семи пунктам, в том числе в даче ложных показаний. Судья дала понять, что публикация такого изображения может повлиять на условия освобождения Стоуна до начала суда под залог в размере 250 тысяч долларов.

В беседе с CNN Стоун заявил, что ответственность за пост несёт "добровольный помощник". Он добавил, что распорядился удалить публикацию, и принёс извинения судье.