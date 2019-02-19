Полиции мало. Жена Аршавина написала заявление на футболиста ещё и в ФСБ — фото

В заявлении она утверждает, что супруг приезжал к ней на встречу с людьми, которые показывали удостоверения сотрудников ФСБ.

Жена бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина Алиса обратилась в Федеральную службу безопасности РФ с заявлением об угрозах со стороны спортсмена. Об этом сообщает Super, публикуя копию заявления.

В заявлении говорится, что Алисе регулярно угрожают неизвестные, она сообщает о встрече, на которую Аршавин приехал с лицами, демонстрировавшими ей удостоверения сотрудников ФСБ.

Алиса Аршавина просит силовиков установить, на каком основании действовали представители ведомства, и провести проверку законности их действий.

Напомним, супруга Аршавина ранее написала на мужа заявление в полицию. В нём говорилось, что футболист угрожает ей тюрьмой и возбуждением уголовных дел.

Не дождавшись бракоразводного процесса, спортсмен забрал у жены Алисы Mercedes GL350, который был семейным, общим и использовался для перевозки детей, оставив ей только детское кресло. К её дому экс-футболист приехал в окружении друзей и охраны.