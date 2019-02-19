Послание Путина Федеральному собранию в фактах и цифрах

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Послание Путина Федеральному собранию в фактах и цифрах

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Уже завтра президент России выступит с очередным ежегодным обращением к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.

Глава государства начнёт оглашать своё послание в полдень, а пока Лайф предлагает вспомнить, как это было в прошлый раз, и не только.

Автор:
АБ
Алексей Берковиц
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