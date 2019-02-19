Happy end. Актёр сделал предложение зрительнице в финале спектакля

Актёр Астраханского государственного театра оперы и балета Даниил Соколов украсил финал балета "Ромео и Джульетта", сделав предложение своей возлюбленной прямо во время спектакля.
По всем законам жанра и заветам Шекспира финал трагедии не нёс в себе ничего радостного. Однако в День влюблённых актёр преподнёс собравшейся публике иную развязку.
В финале спектакля Соколов неожиданно для всех спустился в зрительный зал. Там он подошёл к даме сердца и преподнёс обручальное кольцо и букет цветов. В ответ прозвучало заветное "да". Зал стоя аплодировал астраханскому Ромео.
Отметим, что роль Ромео Соколов исполняет в Астраханском театре с 2013 года.
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