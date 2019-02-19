МИД РФ: Взрывы в Донецке являются попыткой Киева запугать жителей

В министерстве отметили, что подобные действия укладываются в логику предвыборной кампании Петра Порошенко.

Прогремевшие в Донецке взрывы — это попытки Киева запугать жителей, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

— Исходя из сообщений очевидцев, размещённых в СМИ и соцсетях, можно сделать вывод о схожести случившегося с терактом в августе прошлого года, когда был убит Александр Захарченко. Похоже, Киев сознательно продолжает "размораживать" ситуацию в регионе, пытаясь запугать его жителей, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что подобные действия соответствуют логике набирающей обороты предвыборной кампании действующего президента Украины Петра Порошенко.

По мнению дипломатов, цель Порошенко — отвлечь внимание населения от проблем экономики, социальной сферы, массового обнищания, бегства трудоспособного населения в другие страны, на духовенство и верующих Украинской православной церкви. Кроме того, его цель — перевалить на Россию ответственность за провалы в собственной политике.

Напомним, в центре Донецка 18 февраля прогремело три взрыва. В результате инцидентов никто не пострадал.