Находится в коме. Лидер "Джебхат ан-Нусры" получил тяжёлое ранение

Осколочное ранение привело к сотрясению мозга, боевик перенёс операцию на голове.

Лидер "Хайат Тахрир аш-Шам"* (коалиция группировок, возглавляемая боевиками группировки "Джебхат ан-Нусра"*) Абу Мухаммад аль-Джулани (настоящее имя — Мухаммад Хусейн аш-Шараа) получил ранение. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на турецкий медицинский источник.

По его словам, ранение боевик получил накануне вечером в результате взрыва, который прогремел в сирийском Идлибе, и был доставлен в государственную больницу Антакья (на юге Турции, вблизи сирийской границы).

Осколочное ранение привело к сотрясению мозга, и боевик перенёс операцию на голове.

— Аль-Джулани поместили в отделение интенсивной терапии, его состояние тяжёлое, он в коме, — сказал источник.

* Террористические организации, запрещённые в России по решению Верховного суда.