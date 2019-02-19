Перед смертью Лагерфельд рассказал, о каких похоронах мечтает

Меньше чем за год до своей смерти дизайнер Карл Лагерфельд рассказал, о каких похоронах мечтает. Интервью опубликовано в журнале Numéro.

Затронув тему похорон, кутюрье не изменил себе и удивил журналистов своим необычным завещанием.

— Я попросил, чтобы меня кремировали и смешали прах с прахом моей матери и кошки, если она умрёт раньше меня, — заявил он.

Напомним, Карл Лагерфельд скончался в Париже на 86-м году жизни. Ранее стало известно, что его место займёт француженка Виржини Виар. Кому достанется любимая кошка дизайнера — пока неизвестно.