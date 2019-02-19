Гуайдо заявил, что ЕС выделит более $18 млн на помощь Венесуэле

Несколько стран — членов Евросоюза согласились выделить Венесуэле 18 миллионов долларов, чтобы помочь республике. Об этом заявил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.
Он уточнил, что средства готовы предоставить правительства Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции.
— Спасибо за поддержку нашей борьбы за жизни сотен тысяч венесуэльцев! — пишет Гуайдо в своём твиттере.
Газета El Nacional тем временем сообщает, что европейские страны также отправят в Боливарианскую Республику 70 тонн медикаментов.
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