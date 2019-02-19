РЭО создаст пакетные решения для инвестиций в обращение с отходами

Директор организации заявил, что "сама по себе отрасль крайне привлекательна для внебюджетных инвестиций".

Российский экологический оператор разработает пакетные решения для инвестиций в обращение с отходами. Об этом сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев в беседе с ТАСС.

— С точки зрения технологий и использования российского и зарубежного опыта компания может представить инвесторам очень интересные пакетные предложения, — сказал Буцаев.

Он отметил, что "сама по себе отрасль крайне привлекательна для внебюджетных инвестиций", именно на это РЭО планирует обращать внимание.

Буцаев также подчеркнул, что РЭО выступит помощником для региональных властей, участников рынка и населения.

Ранее эксперты в беседе с Лайфом заявили, что перед новым главой РЭО Денисом Буцаевым стоит уникальная задача — "создать за короткий срок из разрозненных фрагментов системы полноценную индустрию".