Клинцевич осудил появление эсминца США в Чёрном море

Появление американского эсминца в водах Чёрного моря может в любой момент спровоцировать Киев на безрассудные действия. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
На своей странице в политик отметил, что американскому судну "Дональду Куку", "как и любым другим, нечего делать в Чёрном море".
— Нужно быть откровенным провокатором, чтобы направлять свои корабли в Чёрное море в такой взрывоопасный момент, —заявил сенатор.
Клинцевич добавил, что российские корабли "будут действовать по обстановке".
Напомним, американский эсминец зашёл в акваторию Чёрного моря 19 февраля в 17 часов вечера и в настоящий момент его действия контролируют российские корабли.
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