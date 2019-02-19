Клинцевич осудил появление эсминца США в Чёрном море

Появление американского эсминца в водах Чёрного моря может в любой момент спровоцировать Киев на безрассудные действия. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

На своей странице в фейсбуке политик отметил, что американскому судну "Дональду Куку", "как и любым другим, нечего делать в Чёрном море".

— Нужно быть откровенным провокатором, чтобы направлять свои корабли в Чёрное море в такой взрывоопасный момент, —заявил сенатор.

Клинцевич добавил, что российские корабли "будут действовать по обстановке".

Напомним, американский эсминец зашёл в акваторию Чёрного моря 19 февраля в 17 часов вечера и в настоящий момент его действия контролируют российские корабли.