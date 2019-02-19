Додон осудил очередной отказ журналистам из России во въезде в Молдавию

Президент Молдавии Игорь Додон осудил действия проевропейского правительства республики, не пустившего в страну съёмочные группы НТВ и "России 1".

— Посмотрите, что сегодня сделало правительство! Они не приняли в аэропорту две съёмочные бригады журналистов НТВ и "Россия 1", которые приехали, чтобы взять у меня интервью. У них было на руках письмо администрации президента! — заявил молдавский лидер во время прямой линии на сайте "Одноклассники".

Как писал Лайф, ранее пограничная полиция республики сообщила, что не была предупреждена о визите российских журналистов.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда в Молдавию не пускают журналистов из РФ. Так, в прошлом году не пропустили через границу Ираду Зейналову, а в ноябре 2017 года — съёмочные группы ВГТРК и телеканала "Звезда".