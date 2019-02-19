Титов попросит Чайку изменить меру пресечения для основателя Baring Vostok

Напомним, что в настоящий момент Майкл Калви находится в СИЗО "Матросская тишина".

Бизнес-омбудсмен Борис Титов намерен обратиться к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой избрать другую меру пресечения для основателя Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщил его представитель Александр Хуруджи.

По его словам, правозащитник планирует направить письмо с прошением не позднее 21 февраля.

— Попросим изменить меру пресечения, считаем, что арест в данном случае не имеет места быть, —цитирует представителя бизнес-омбудсмена ТАСС.

Отмечается, что в настоящий момент Майкл Калви находится в СИЗО "Матросская тишина".

Напомним, основателя и управляющего партнёра Baring Vostok Майкла Калви и ещё пятерых человек задержали по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, они подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Ранее Титов заявил, что готов поручиться за задержанного бизнесмена.