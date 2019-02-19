Пострадавших при взрыве газа в Ингушетии доставили в Нижний Новгород

Спецборт МЧС России доставил в Нижний Новгород на лечение пятерых пострадавших при хлопках газа 18 февраля. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Как уточняется, пятерых пациентов, среди которых трое детей, доставили на летающем госпитале, оснащённом необходимым оборудованием, что позволило оказывать медицинскую помощь во время полёта.

— В Нижнем Новгороде пациентов доставят для специализированного лечения в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр Минздрава России, — отметили в заявлении.

Напомним, взрыв газа произошёл 18 февраля в одном из жилых домов города Назрань. Пострадавшие были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.