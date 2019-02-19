Силовики выпустили более 60 снарядов по территории ДНР

Украинские военные выпустили более 60 мин по южным районам ДНР и пригородам Донецка и Ясиноватой. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Вооружённые формирования Украины вели обстрел юга республики и пригородов Донецка и Ясиноватой. За это время было выпущено 64 мины калибра 120 и 82 миллиметра, — передаёт текст сообщения РИА "Новости".

Отмечается, что в обстрелах также были задействованы украинская бронетехника, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и другое стрелковое оружие.