Силовики выпустили более 60 снарядов по территории ДНР

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Силовики выпустили более 60 снарядов по территории ДНР

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Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Украинские военные выпустили более 60 мин по южным районам ДНР и пригородам Донецка и Ясиноватой. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Вооружённые формирования Украины вели обстрел юга республики и пригородов Донецка и Ясиноватой. За это время было выпущено 64 мины калибра 120 и 82 миллиметра, — передаёт текст сообщения РИА "Новости".

Отмечается, что в обстрелах также были задействованы украинская бронетехника, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и другое стрелковое оружие.

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