Посольство РФ: Киев хочет диктовать свою волю США, требуя запретить фильм "Т-34"

Киев пытается диктовать свою волю Вашингтону, требуя запретить показ российского фильма "Т-34". Об этом заявили в Посольстве РФ в США.

— Посольство Украины в Вашингтоне продолжает открыто вмешиваться во внутренние дела страны пребывания. На этот раз требует прекратить показ замечательного российского фильма "Т-34", — говорится в сообщении на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

В посольстве напомнили, что украинские дипломаты ранее уже отличались "позорными флешмобами типа #FreeSavchenko", а теперь молчат о том, что нардеп сидит в тюрьме.

Ранее Лайф писал, что украинское посольство в США потребовало отменить показы фильма "Т-34" в кинотеатрах страны. Позже член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что причиной такого требования стал "страх Украины перед темой, которую затрагивает фильм".