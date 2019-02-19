Грустная победа. Дзагоев получил травму в товарищеском матче ЦСКА

Один из лидеров ЦСКА — Алан Дзагоев — получил травму в товарищеском матче, в котором армейцы выиграли у испанской "Картахены" со счётом 3:1.
На 16-й минуте матча во время атаки ЦСКА полузащитник схватился за ногу. В итоге поле самостоятельно Дзагоев покинуть не смог — бригада медиков унесла его на носилках.
Насколько серьёзно повреждение игрока, пока не сообщается.
Напомним, первый поединок в чемпионате России после зимнего перерыва ЦСКА проведёт в Туле против местного "Арсенала" 2 марта.
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