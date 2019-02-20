"Творческий гений". Меланья Трамп почтила память Лагерфельда

Супруга президента США Меланья Трамп отреагировала на новость о кончине дизайнера Карла Лагерфельда.
— Сегодня мир лишился творческого гения, — написала она в своём твиттере.
Today the world lost a creative genius. We will miss you Karl! #RIPKarlLagerfeld pic.twitter.com/8MMcWqDphE— Melania Trump (@FLOTUS) February 19, 2019
Первая леди США добавила, что миру будет не хватать кутюрье.
Напомним, Карл Лагерфельд скончался в Париже на 86-м году жизни. Ранее стало известно, что его место займёт Виржини Виар.
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