"Творческий гений". Меланья Трамп почтила память Лагерфельда

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"Творческий гений". Меланья Трамп почтила память Лагерфельда

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Фото: © Twitter /Melania Trump

Супруга президента США Меланья Трамп отреагировала на новость о кончине дизайнера Карла Лагерфельда.

— Сегодня мир лишился творческого гения, — написала она в своём твиттере.

Первая леди США добавила, что миру будет не хватать кутюрье.

Напомним, Карл Лагерфельд скончался в Париже на 86-м году жизни. Ранее стало известно, что его место займёт Виржини Виар.

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