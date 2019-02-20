Эрдоган: Турция не справится с новой волной беженцев в одиночку

Он также подчеркнул, что Анкара не должна рассматриваться в качестве единственного способа решения проблемы сирийских беженцев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не сможет самостоятельно справиться с новым потоком беженцев из Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, Анкара не должна рассматриваться в качестве единственного способа решения проблемы сирийских беженцев.

В этой связи турецкий лидер напомнил о формуле зоны безопасности, которую ранее представила Анкара в качестве одной из моделей разрешения миграционной проблемы.

При этом Эрдоган подчеркнул, что к настоящему моменту Турция, по данным ООН, потратила на содержание сирийских граждан более 37 миллиардов долларов.

Турецкий лидер также заметил, что количество беженцев постоянно растёт и проблема миграции останется нерешённой, пока "в мире нарушаются права человека, существуют конфликты и расширяется пропасть между богатыми и бедными".

Как ранее писал Лайф, Эрдоган посетовал, что обещанная сирийским беженцам гуманитарная помощь от стран Евросоюза поступает не в полной мере.