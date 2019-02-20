Мать Скрипаля попросила признать сына и внучку пропавшими без вести

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена подала заявление в полицию с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести. Об этом рассказала племянница Скрипаля Виктория.

— По почте отправлены заявления от имени Елены Яковлевны с просьбой признать Сергея Викторовича и Юлю пропавшими без вести. Подано по месту жительства Юлии (Москва. — Прим. Лайфа), — приводит текст сообщения ТАСС.

Напомним, ранее в Посольстве РФ в Лондоне сообщили, что не владеют информацией о состоянии бывшего полковника ГРУ и его дочери. Также племянница Скрипаля Виктория заявила, что считает дядю мёртвым, и предположила, что скоро общественности "предоставят урну с его прахом".