СМИ: Наследником Лагерфельда может стать его кошка

Любимица известного кутюрье Карла Лагерфельда кошка по кличке Шупетт может стать наследницей состояния дизайнера. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Как уточняется, бирманская кошка появилась у Лагерфельда в 2011 году. За время проживания с дизайнером успела даже "подработать", участвуя в фотосессиях.
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“Currently, (Daddy) Lagerfeld seems happiest in the company of his six-year-old, white-coated Birman cat, Choupette, a “divine,” pampered creature whom the designer wishes, he has said, he could marry.” - @vfvanities Read the full @vanityfair article via #vfvanities bio link dahhhlings!
— У Шупетт есть своё состояние, она наследница, и, если со мной что-то случится, человек, взявший на себя заботу о ней, не будет ни в чём нуждаться, — признался дизайнер в одном из интервью.
Стоит отметить, что во Франции чисто фактически животное не может унаследовать состояние, поскольку не является ни физическим, ни юридическим лицом. Подобное возможно только в Германии, гражданином которой являлся кутюрье.
И хотя по закону споров о наследстве учитывается страна проживания человека (в случае Лагерфельда речь идёт о Франции. — Прим. Лайфа), есть основания полагать, что дизайнер мог завещать свою любимицу какому-либо фонду или физическому лицу.
Напомним, Карл Лагерфельд скончался в Париже на 86-м году жизни. Ранее стало известно, что его место займёт Виржини Виар. Пользователи "Инстаграма" выразили свои соболезнования его пушистой музе Шупетт.
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