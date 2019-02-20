СМИ: Наследником Лагерфельда может стать его кошка

Как уточняется, бирманская кошка по кличке Шупетт появилась у Лагерфельда в 2011 году и за время проживания с дизайнером успела даже "подработать", участвуя в фотосессиях.

Любимица известного кутюрье Карла Лагерфельда кошка по кличке Шупетт может стать наследницей состояния дизайнера. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Как уточняется, бирманская кошка появилась у Лагерфельда в 2011 году. За время проживания с дизайнером успела даже "подработать", участвуя в фотосессиях.

— У Шупетт есть своё состояние, она наследница, и, если со мной что-то случится, человек, взявший на себя заботу о ней, не будет ни в чём нуждаться, — признался дизайнер в одном из интервью.

Стоит отметить, что во Франции чисто фактически животное не может унаследовать состояние, поскольку не является ни физическим, ни юридическим лицом. Подобное возможно только в Германии, гражданином которой являлся кутюрье.

И хотя по закону споров о наследстве учитывается страна проживания человека (в случае Лагерфельда речь идёт о Франции. — Прим. Лайфа), есть основания полагать, что дизайнер мог завещать свою любимицу какому-либо фонду или физическому лицу.

Напомним, Карл Лагерфельд скончался в Париже на 86-м году жизни. Ранее стало известно, что его место займёт Виржини Виар. Пользователи "Инстаграма" выразили свои соболезнования его пушистой музе Шупетт.